Crollo Firenze, Procuratore Spiezia ”Procedimento a carico di ignoti”

Febbraio 19, 2024

​ FIRENZE (ITALPRESS) – Il procedimento aperto su quanto avvenuto venerdì scorso in via Mariti “è a carico di ignoti. Noi siamo profondamente rispettosi delle garanzie che competeranno ai soggetti da indagare. Il punto è che in questi giorni la nostra Polizia giudiziaria ha svolto un gran lavoro nell’immediatezza del fatto e per il reperimento di tutte le fonti probatorie, quindi noi siamo in attesa di ricevere le prime comunicazioni da parte della Polizia giudiziaria coinvolta. Ci riserviamo di leggere e di verificare queste comunicazioni per poi assumere le determinazioni conseguenti. Quindi siamo per la celerità ma anche per il pieno rispetto delle garanzie”. Lo ha detto il Procuratore della Repubblica di Firenze, Filippo Spiezia, parlando dell’inchiesta riguardante il crollo avvenuto in via Mariti a Firenze venerdì scorso.

xb8/tvi/gtr