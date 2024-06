Crosetto “Escalation in Libano? Ne parla chi non ne capisce”

5 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Un’invasione di Israele in Libano? Hanno parlato due-tre persone che non capiscono nulla di Libano e pochissimo della situazione di escalation e noi le prendiamo come se fossero notizie vere. Noi monitoriamo 24 ore su 24 la situazione”. A dirlo il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione delle celebrazioni a Roma per i 210 anni dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

xl5/fsc