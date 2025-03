Crosetto “Linea chiara del Governo sulla difesa, Salvini consapevole”

29 Marzo 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo una linea chiara sulla difesa. Non penso, avendogli parlato, che Salvini pensi che l’Italia non debba difendersi. E’ consapevole che il termine difesa significa prepararsi a qualunque cosa possa accadere”. Così il ministro della difesa Guido Crosetto, a margine del secondo congresso nazionale di Azione.

