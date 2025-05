Cybersecurity, Tagliaretti “Imprese italiane in Romania sono pronte”

15 Maggio 2025

​ BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – “Tra le sfide che l’industria italiana ed europea affrontano in questa fase di transizione un occhio di riguardo deve essere rivolto alle nuove tecnologie, alla digitalizzazione e alla cybersecurity: le imprese italiane in Romania e in Europa sono leader nel settore”. Lo ha detto Luca Tagliaretti, Direttore Esecutivo dell’European Cybersecurity Competence Centre (ECCC), in occasione del Forum economico 2025 di Confindustria Romania, a Bucarest.

