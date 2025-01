Da Dakar a Città del Capo in bici

10 Gennaio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – A Milano sono state recuperate 1000 biciclette dai fondali dei Navigli dal 2016 ad oggi. Avere una bicicletta però non è così scontato e Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne ha parlato con Dario Franchi che a fine agosto ha iniziato il suo viaggio da Dakar verso Città del Capo in bicicletta.

fsc/gtr