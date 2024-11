Da Intesa Sanpaolo 1 mld per l’imprenditoria femminile

21 Novembre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – 1 miliardo di euro: è quanto Intesa Sanpaolo mette a disposizione per l’imprenditoria femminile. Un impegno ribadito in occasione del Women Value Company 2024, premio istituito 8 anni fa dal Gruppo bancario insieme alla Fondazione Marisa Bellisario e assegnato, nel corso di un appuntamento a Milano, a 40 imprese del Nord Italia e Sardegna focalizzate su innovazione, difesa della parità di genere e diversity.

