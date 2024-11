Da Italia, Francia e Spagna un documento per il rilancio della pesca

20 Novembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Italia, Francia e Spagna hanno firmato un documento congiunto per sostenere il settore della pesca nel corso della riunione del consiglio Agrifish. L’iniziativa riconosce i significativi sacrifici sostenuti dal settore negli ultimi anni, che hanno portato a una contrazione delle marinerie, minacciando la capacità di garantire una produzione alimentare sostenibile. Il documento sottolinea la necessità di un approccio equilibrato che tenga conto delle legittime esigenze di tutela ambientale e del mare, insieme agli altri due pilastri stabiliti dall’Unione Europea: il sostegno economico alle imprese e la garanzia di equità per i produttori. Per il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida è “fondamentale unire le forze per difendere il settore, che è parte integrante dell’identità alimentare e culturale. Senza un intervento deciso si rischia di perdere un patrimonio inestimabile. La moratoria richiesta per il 2025 permetterà al settore di trovare un equilibrio tra sostenibilità ambientale e sviluppo economico”.

