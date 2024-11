Da Kymco il nuovo CV-R5, uno scooter “adventure”

11 Novembre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – A Eicma 2024 Kymco ha portato le novità della gamma urbana e ha presentato lo scooter adventure CV-R5, uno scooter molto particolare che si basa su una piattaforma innovativa: un po’ scooter un po’ moto, che sarà disponibile da metà del 2025.

