Dacia, Tocci “Con Bigster entriamo nel segmento C-Suv”

31 Marzo 2025

​ PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Con Bigster Dacia pensa in grande. E’ il prodotto con il quale entriamo nel segmento C-Suv, con una proposta alla Dacia, “best value for money”, ricca di equipaggiamenti”. Lo dice Guido Tocci, Managing Director di Dacia Italia.

