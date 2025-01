Dagnino “Regione impegnata nell’innovazione tecnologica e digitale”

23 Gennaio 2025

​ PALERMO (ITALPRESS) – “La Regione si sta molto impegnando per portare avanti i progetti di infrastrutturazione digitale. Ha esitato il piano per l’innovazione tecnologica e digitale, che si trova adesso all’esame della Corte dei Conti siciliana, e abbiamo già avviato un grosso investimento che è iniziato a essere realizzato nel corso del 2024. C’è un piano triennale 24-27 con investimenti per oltre 170 milioni di euro. Auspichiamo di poter realizzare a breve i principali obiettivi e con l’opportunità di poter fornire il territorio regionale di un progetto di banda ultra larga di cui potranno beneficiare non soltanto tutti i rami dell’amministrazione digitale ma anche i cittadini siciliani per l’ottimizzazione e miglioramento dei servizi”. Così l’assessore all’economia della Regione Siciliana Alessandro Dagnino, a margine del convengo “Infratel incontra le regioni” dal titolo “Libertà e democrazia digitale: infrastrutture, servizi e connettività”. xd6/vbo/gsl