Dalle industrie Centromarca oltre 87 miliardi di Valore condiviso

24 Ottobre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Le industrie aderenti a Centromarca hanno generato nel 2023 valore condiviso per 87,2 miliardi di euro, il 4,2% del Prodotto interno lordo, con una crescita del 19% rispetto al 2019. È quanto emerge dallo studio “La Marca crea valore per l’Italia”, redatto da Althesys Strategic Consultants e presentato a Roma al Centro Studi Americani.

