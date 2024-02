Dall’Ue 233 milioni per l’ambiente e il clima

Febbraio 23, 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Europea investirà 233 milioni di euro in dodici nuovi progetti strategici nell’ambito del programma LIFE. I finanziamenti concessi sosterranno la Bulgaria, la Repubblica Ceca, l’Irlanda, la Spagna, la Francia, l’ Italia, la Lituania, l’Austria, la Polonia e la Finlandia nel conseguire i loro obiettivi nazionali in materia di ambiente e clima, nell’ambito del Green Deal.

sat/gsl