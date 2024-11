Dana spaventa Barcellona, salvato un uomo intrappolato in auto

4 Novembre 2024

​ BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dopo aver sconvolto Valencia e la sua provincia, adesso Dana spaventa Barcellona: nel video della Policia della Generalitat de Catalunya, le immagini del salvataggio di un uomo intrappolato nella sua auto in una zona allagata a Baix Llobregat.

