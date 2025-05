Dazi, Europa e Stati Uniti al bivio

2 Maggio 2025

​ MILANO (ITALPRESS) – Se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovesse andare fino in fondo con i dazi, l’impatto sulle imprese europee, e in particolare su quelle italiane, sarebbe molto forte, ma è probabile che le trattative vadano a buon fine e si trovi un accordo. Ne ha parlato Simone Crolla, consigliere delegato di AmCham Italy, la Camera di Commercio Americana in Italia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

