Dazi, Meloni “Dialogo con gli Stati Uniti per soluzione equilibrata”

27 Gennaio 2025

​ AL ULA (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – “La questione del surplus commerciale non nasce con la presidenza Trump, è un tema che le amministrazioni americane hanno posto spesso. Nel 2023 tra Europa e Stati Uniti, nel commercio di beni, c’era un surplus a favore dell’Europa di oltre 150 miliardi: è un dato importante e comprendo il punto di vista degli Stati Uniti, è la stessa questione che noi poniamo nei confronti della Cina” ma “si tratta di economie complementari e interconnesse, uno scontro non conviene a nessuno”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine della visita ufficiale in Arabia Saudita.

“Il dialogo e una soluzione equilibrata e bilanciata sono il modo per affrontare” la questione, “farò tutto quello che posso” per “trovare delle soluzioni insieme all’amministrazione americana”, ha aggiunto Meloni.

sat/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)