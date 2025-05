Dazi, Rebughini “L’industria del vino è estremamente resiliente”

2 Maggio 2025

​ WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) -“I dazi sono sicuramente una situazione da affrontare, ma dobbiamo anche essere consapevoli che in ogni bicchiere di vino ci sono tantissime sfide e alcune di queste sfide proseguono da tanti secoli. L’industria del vino è estremamente resiliente e sono certo che uscirà anche da questa situazione di incertezza più che di crisi in maniera ancora più forte”. Lo ha detto il direttore generale di Veronafiere Adolfo Rebughini, a margine dell’evento “Inside Italian Wine’s Next

Move in America” a Washington.

