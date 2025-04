Dazi, Tajani “Con gli Usa tratta la Commissione Europea, non noi”

4 Aprile 2025

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Sui dazi “non si può negoziare (direttamente) con gli Stati Uniti perché la competenza del commercio internazionale è della Commissione europea, quindi tratta il commissario (Ue al Commercio) Sefcovic, ascoltando e confrontandosi con noi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa al termine della ministeriale Esteri della Nato a Bruxelles. “Poi si possono fare operazioni di politica commerciale ed è quello che stiamo facendo noi”, ha detto Tajani a proposito del Piano d’azione presentato nelle scorse settimane per sostenere l’export delle imprese italiane.

Fonte video: Farnesina

