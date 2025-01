Della Valle “Ue decida se difendere interessi europei o americani”

23 Gennaio 2025

​ STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’Unione europea deve decidere se continuare a perseguire gli interessi statunitensi, o iniziare a perseguire gli interessi dei popoli europei”. Così l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Danilo Della Valle a margine del dibattito sulle relazioni transatlantiche in plenaria a Strasburgo.

