Dermatologia, l’acne tra cure efficaci e luoghi comuni da sfatare

7 Aprile 2025

​ MILANO (ITALPRESS) – Nel corso di “SkinLongevity”, magazine televisivo dell’agenzia Italpress, Antonino Di Pietro intervista Vincenzo Bettoli, professore associato di Dermatologia, presidente GISED e responsabile del “Centro Acne e Disturbi Correlati” Bologna – Ferrara. Le cause dell’acne e come curarla tra i temi al centro del colloquio.

