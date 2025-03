Di Gregorio “Bmw Serie 2 Gran Coupé, unione di eleganza e sportività”

17 Marzo 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “La seconda generazione di BMW Serie 2 Gran Coupé segna l’unione di sportività e di eleganza. Il design sottolinea queste due anime della vettura, come la linea filante del tetto che ammiccano all’eleganza ed elementi come il frontale aggressivo e il posteriore molto muscoloso che invece sottolineano la dimensione di potenza e di sportività della vettura. Abbiamo motori a tre e quattro cilindri benzina e diesel, potenze da 122 a 300 cavalli, due motorizzazioni Mild Hybrid, il 20 benzina a tre cilindri e il 20 diesel con il Mild Hybrid. Il motore elettrico a 48 volt è integrato nel cambio Steptronic a sette marce che equipaggia tutta quanta la gamma. Per il top di gamma, quindi il modello M Performance M235, abbiamo la trazione integrale xDrive e una potenza di 300 CV” spiega Marco Di Gregorio Corporate Communications Manager di BMW Italia.

