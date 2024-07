Di Silvestre “Nuovi dazi Ue sulle auto cinesi non daranno benefici”

6 Luglio 2024

​ MANDURIA (ITALPRESS) – “Dal nostro punto di vista l’Europa deve puntare sui liberi scambi, sul libero commercio, noi come Bmw group siamo per il libero commercio a livello globale, quindi non vediamo una minaccia che arriva dall’importazione di auto cinesi in Europa”. Lo ha detto Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore Delegato BMW Italia, a margine della sesta edizione del “Forum in Masseria”.

