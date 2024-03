Dispepsia funzionale, un nuovo farmaco per trattare sintomi ricorrenti

Marzo 1, 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – La dispepsia funzionale è una patologia che colpisce l’11% degli italiani. I principali sintomi sono Dolore e bruciore di stomaco, pesantezza dopo i pasti e sazietà precoce. Bayer lancia sul mercato italiano un farmaco fitoterapico in grado di trattare contemporaneamente più sintomi ricorrenti associati alla patologia, IberogastAdvance.

