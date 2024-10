“Distances”, Novartis racconta le storie di 6 donne con tumore al seno

22 Ottobre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Trasmettere un messaggio di coraggio e resilienza, offrendo uno sguardo sulle sfide e le speranze delle donne che affrontano il tumore al seno. E’ l’obiettivo di “Distances. La vita va avanti, più lontano”, la docuserie Novartis realizzata in collaborazione con Salute Donna Onlus che racconta le storie di 6 donne colpite da una malattia che, con circa 56mila nuovi casi stimati nel 2023, è una priorità per il sistema sanitario nazionale. Grazie ai progressi della ricerca scientifica e all’innovazione nel campo farmaceutico, le donne possono ora contare su una prospettiva di vita più lunga. Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, la serie è parte della campagna “È tempo di vita”, nata per fornire supporto emotivo, informativo e pratico alle pazienti per migliorare il loro benessere complessivo (https://www.etempodivita.it/distances).

