Distrutti a Prato 800 kg di alimenti non sicuri, sospese tre attività

10 Settembre 2024

​ PRATO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Prato ha avviato controlli congiunti con il Dipartimento di Prevenzione della ASL locale, che hanno portato alla sospensione di tre ristoranti e alla distruzione di 800 kq di prodotti alimentari e prodotti ittici surgelati privi delle indicazioni sull’origine.

