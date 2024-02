Docufilm su Varenne, Polselli “Orgogliosa ed emozionata”

Febbraio 19, 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Siamo molto orgogliosi ed emozionati e pensiamo che EPIQA possa dirsi matura per porsi come produttore e realizzatore di contenuti di intrattenimento”. Lo dice Maria Chiara Polselli, amministratore delegato di EPIQA, controllata da Snaitech, in occasione della presentazione del docufilm “Io sono Varenne, il figlio del Vento”.

