Donzelli “Meloni non è ricattabile, toghe rosse non ci fermeranno”

20 Ottobre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Meloni è un problema per le toghe rosse, perchè non è ricattabile, non insegue interessi personali. Colpa grave, vuole riformare la giustizia. E i magistrati secondo Paternello non sono abbastanza compatti nel combatterla. “Dobbiamo assolutamente porre rimedio”, sentenzia la toga rossa. Care toghe rosse,compito dei magistrati, e la stragrande maggioranza dei vostri colleghi che combatte in trincea lo sa benissimo, è quello di fermare i mafiosi, i criminali, non quello di fermare i governi democratici”. Lo dice Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia, in un video su Facebook, in merito alla mail del magistrato Marco Patarnello, pubblicata dal quotidiano Il Tempo.

