Drone russo sulla centrale di Chernobyl, le immagini

14 Febbraio 2025

​ KIEV (ITALPRESS) – “Un drone d’attacco russo dotato di una testata ad alto potenziale esplosivo ha colpito questa notte il rifugio che protegge il mondo dalle radiazioni provenienti dalla quarta unità nucleare distrutta della centrale nucleare di Chernobyl”. Lo ha scritto sulla sua pagina Telegram il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, aggiungendo che “l’unico Stato al mondo che può attaccare tali strutture, occupare il territorio di centrali nucleari e condurre ostilità senza preoccuparsi delle conseguenze è la Russia di oggi. E questa è una minaccia terroristica per il mondo intero”. Il rifugio è stato danneggiato, mentre l’incendio che è conseguito dall’attacco “è stato spento”.

(Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)

fsc/gsl