Ecco come gli studenti immaginano la Bologna del futuro

18 Aprile 2025

​ BOLOGNA (ITALPRESS) – 300 adolescenti delle scuole di Bologna hanno raccontato ai passanti di Piazza Maggiore come immaginano il futuro della loro città. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ha parlato con alcuni coetanei, con Micaela Casalboni, Condirettrice artistica Teatro dell’Argine, e Matteo Lepore, Sindaco di Bologna.

