Economia italiana in chiaroscuro, mercati attendisti

Febbraio 19, 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Gli andamenti dell’economia dell’area euro e di quella italiana sono ancora legati a doppio filo agli effetti della politica monetaria restrittiva della BCE. Effetti che hanno ripercussioni anche sul mercato bancario in Italia. Tuttavia negli ultimi mesi si stanno manifestando i primi segnali di diminuzione dei tassi. A evidenziarlo è l’ABI nel suo rapporto mensile.

