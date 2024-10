EduFin, a novembre il mese dell’educazione finanziaria

30 Ottobre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Quando si educa non si deve vendere: ci deve essere trasparenza e bisogna evitare i conflitti d’interesse: se si rispettano questi due pilastri, si può avere le caratteristiche per avere il riconoscimento sulle proprie iniziative”. A dirlo Donato Masciandaro, professore dell’Università Bocconi e direttore del Comitato EduFin, ospite di Focus ESG, format tv dell’Italpress.

