Emiliano “La Pubblica Ammistrazione della Puglia è moderna”

25 Novembre 2024

​ BARI (ITALPRESS) – Abbiamo da assumere un milione di persone a breve, perché andranno in pensione coloro che attualmente svolgono le funzioni. Bisogna prepararsi. La sezione della scuola di formazione nazionale pugliese dedicata a Mario de Donatis serve a costruire le ragioni della formazione professionale di chi è già dipendente, ma anche a invogliare, a

fare quel lavoro di reclutamento che attragga a questa scelta di vita (perché servire la Repubblica nella pubblica amministrazione è una scelta di vita) tutte quelle giovani generazioni che probabilmente hanno avuto in passato l’idea di un luogo vecchio, noioso e privo di prospettiva. Non è così. La pubblica amministrazione della Regione Puglia e dei Comuni della Puglia è moderna e vivace, ha risultati straordinari. Siamo i primi nella capacità di spesa dei fondi europei, dell’Fsc. Abbiamo fatto tante cose importanti, salvato tante imprese durante il Covid. Tutto questo grazie a giovani e meno giovani dipendenti della pubblica amministrazione che hanno fatto cose che probabilmente, non se ne abbiano a male gli altri, sarebbero stati difficili da fare persino per una grande multinazionale privata, perché chi lavora per il pubblico ha un privilegio straordinario: lavora in parte anche per se stesso, perché il padrone delle istituzioni è il popolo italiano e questo ovviamente ci dà questo privilegio di poter lavorare per il popolo italiano”. Lo ha detto il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dopo la firma del Protocollo d’Intesa per la costituzione e l’avvio delle attività del Polo formativo territoriale della SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

xa2/pc/col