Eni porta al FuoriSalone l’installazione “sunRICE”

17 Aprile 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Un ciclo completo di economia circolare grazie al riutilizzo degli scarti del riso. Questo il messaggio dell’installazione “sunRICE – la ricetta della felicità”, presentata da Eni all’Orto Botanico di Brera in occasione del FuoriSalone 2024.

