Esplosione nel lucchese, proseguono le ricerche della donna dispersa

22 Dicembre 2024

​ LUCCA (ITALPRESS) – Esplosione in una villetta a Sassi, nel comune di Molazzana (Lucca) in Garfagnana: i vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo senza vita di un uomo, mentre proseguono le ricerche di una donna. Nella clip la ricognizione dei droni e il lavoro a terra delle squadre dei vigili del fuoco.

mgg/