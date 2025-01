Esplosione per una fuga di gas a Catania, crollata palazzina

21 Gennaio 2025

​ CATANIA (ITALPRESS) – Esplosione per una fuga di gas dalla rete cittadina in via Galermo, a Catania. Sul posto, scattato l’allarme, stanno operando i nuclei NBCR, specialisti dei Vigili del Fuoco. Presenti tre squadre. Crollata una palazzina di tre piani. xo1/vbo