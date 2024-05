Europee, Conte “Non bisogna ingannare i cittadini”

14 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo presentato una proposta di legge sull’incandidabilità dei parlamentari e dei membri del Governo. Noi riteniamo che se ci si candida e si scrive il proprio nome su una scheda elettorale, si dichiara di essere disponibili ad andare all’Europarlamento e non preventivamente sapere che non ci si andrà mai”, ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a margine dell’incontro con il Consiglio confederale di Confcommercio in vista delle elezioni europee.

xb1/ads/gsl