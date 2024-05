Europee, Laureti “Reddito degli agricoltori questione centrale”

13 Maggio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Gli agricoltori sono i primi ad aver subito le conseguenze dei cambiamenti climatici perciò non ha più senso discutere se fare o meno il Green Deal. La questione centrale, invece, è rappresentata dal reddito degli agricoltori, il 64% dei quali produce su un’estensione inferiore a 5 ettari prodotti di altissima qualità”. Lo ha detto Camilla Laureti, europarlamentare del Pd, intervenuta a The Watcher Poll, il format di The Watcher Post dedicato alle Europee. “È necessario aumentare la quota dei 380 miliardi della Pac destinata a chi coltiva: per esempio, a quei produttori che assumono misure di minore impatto ambientale. Ma oltre alla produzione esistono i diritti – ha aggiunto -. È il concetto di condizionalità sociale: se chi produce non rispetta i diritti dei lavoratori, allora non è giusto che riceva i finanziamenti della Pac”.

(Fonte video: Utopia Studios)