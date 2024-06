Europee, Sala “Spero che Milano sia dalla nostra parte”

1 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – “A me interessa vincere. Spero che Milano sia dalla nostra parte, lo vedremo tra otto giorni. L’astensionismo purtroppo è un fatto, non riesco però a capire se penalizzerà una parte politica o l’altra”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala margine di un evento elettorale del PD all’arco della Pace con la segretaria Elly Schlein.

xh7/fsc