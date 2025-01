Fancy Food Show, Cirio “Gioco di squadra per promuovere le eccellenze”

21 Gennaio 2025

​ LAS VEGAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Qui c’è la grande squadra Italia che riesce a promuoversi attraverso le sue eccellenze, e per noi essere la Regione ospite nell’anno in cui l’Italia è Paese partner vuol dire tanto”. Lo ha detto Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, a margine del Winter Fancy Food Show a Las Vegas.

sat/gsl