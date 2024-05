Festino Santa Rosalia, Balich “Momenti emotivi molto intensi”

22 Maggio 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – “Vogliamo creare qualcosa di speciale, con momenti emotivi molto intensi: l’idea è rendere l’edizione numero 400 un evento irripetibile”. Lo ha detto il direttore artistico del Festino Marco Balich presentando le prime novità della 400° edizione.

