Fideuram AM, al Salone SRI le sfide della finanza sostenibile

21 Novembre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Le sfide e le opportunità legate alla sostenibilità e agli investimenti responsabili con uno sguardo particolare ai mercati emergenti: se ne è parlato nel corso della nona edizione del Salone SRI che si è svolta a Palazzo Mezzanotte a Milano. Alla due giorni ha preso parte anche Fideuram Asset Management Ireland con Giovanni Da Ros, responsabile del team Asia & Emerging Markets Equities.

f18/xm4/fsc/gtr