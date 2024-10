Fiera del Levante, Frulli “Grande successo, numeri importanti”

7 Ottobre 2024

​ BARI (ITALPRESS) – “Questa campionaria ha avuto dei numeri importanti, perché abbiamo accresciuto in maniera esponenziale la vendita dei biglietti, soprattutto grazie all’online. I visitatori sono poi cresciuti di circa il 20%: un bel dato, certo. Ma è proprio la vendita quello che ci conforta di più, perché è stato diminuito il numero degli inviti e dei biglietti venduti agli espositori, ma ciononostante il flusso dei visitatori è aumentato. Chi ha comprato un biglietto online è venuto qui in Fiera del Levante per passare una giornata, ha scelto di farlo e ha potuto non solo visitare l’offerta, ma anche approfittare di qualcosa su cui noi avevamo puntato molto: passare una serata in relax, ascoltando musica di alta qualità e ridendo con comici del territorio che sono amati da tutti e hanno come sempre fatto sold out con tutte le attività. Ringrazio tutte le televisioni che hanno collaborato con noi per lo sviluppo di queste attività e ovviamente anche tutte quelle aziende che hanno lavorato intorno a noi per darci servizi per poter realizzare eventi e concerti del calibro di quelli che abbiamo avuto”. Lo ha dichiarato il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli facendo il bilancio dell’87esima edizione della campionaria.

