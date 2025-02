Fine Vita, Sala “Sono favorevole a una regolamentazione”

19 Febbraio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – Sul dibattito in corso sul fine vita dopo il primo caso di suicidio assistito in Lombardia, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha affermato “di essere a favore di una regolamentazione. Capisco che qualcuno dica che deve essere una regolamentazione statale, però non si può continuare a rinviare a un’azione non presa a livello governativo”. Lo ha detto a margine della presentazione a Palazzo Marino della mostra fotografica “Una vita per lo sport” realizzata da Fondazione Bracco. (ITALPRESS)

xh7/trl/gsl