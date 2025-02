Fisco, nel decreto Milleproroghe novità sulla rottamazione

21 Febbraio 2025

​ NAPOLI (ITALPRESS) – Con l’approvazione in via definitiva del decreto legge Milleproroghe, è stata autorizzata la riapertura delle possibilità per coloro che erano decaduti dalla rottamazione quater delle cartelle esattoriali. I dettagli nell’intervento dell’economista Gianni Lepre.

