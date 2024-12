Fisco, Salvini “Il concordato non funziona, meglio la rottamazione”

6 Dicembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Non ho condiviso nè nel merito nè nel metodo questo invio di milioni di lettere sotto Natale, con un tono inquisitorio, a gente che ha pagato le tasse. Se c’è uno strumento che non funziona, penso al concordato, non bisogna inseguire gli italiani ma bisogna cambiare strumento e la proposta della Lega è quella che ha funzionato in passato e che penso possa funzionare in futuro, la rottamazione a lungo termine”. Così il vice premier e ministro Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo ai cantieri autostradali in Valtrompia.

