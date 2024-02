Fitto incontra Assolombarda “Avanti sul Pnrr”

Febbraio 19, 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Fare il punto sul lavoro che il governo sta facendo a partire dal Pnrr e l’apertura di un confronto sulla fase di attuazione. E’ stato questo uno dei temi al centro dell’incontro a Milano tra il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione Raffaele Fitto e il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada.

