Focus Salute – Amenorree primarie, quando il primo ciclo non arriva

26 Maggio 2025

​ MILANO (ITALPRESS) – Quali sono le tappe normali della pubertà? Quali fattori anatomici e ormonali possono ritardare o impedire la comparsa delle mestruazioni? Quando preoccuparsi? Nell’ottantacinquesimo numero di Focus Salute, format di Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza gli stadi della pubertà normale e i diversi fattori biologici che la possono ritardare. Tra questi spiccano le cause genetiche, anatomiche e ormonali, ma anche gli esiti di chemioterapie per tumori dell’infanzia e le malattie autoimmuni, che meritano più attenzione.

sat/gsl