Focus Salute – Pavimento pelvico, quando provoca dolore sessuale

24 Marzo 2025

​ MILANO (ITALPRESS) – Perché il rapporto sessuale può provocare dolore e bruciore all’inizio del penetrazione fino a renderla impossibile? Perché la cistite può esplodere 24-72 ore dopo il rapporto sessuale? Quali sono le cause in comune tra dolore ai rapporti e cistiti? Nel settantaseiesimo numero di Focus Salute, format di Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, descrive il ruolo dei “muscoli del pavimento pelvico” nella genesi della componente biomeccanica di dolore ai rapporti e cistiti post-coitali.

