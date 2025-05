Focus Salute – Sindrome premestruale, come affrontarla al meglio

19 Maggio 2025

​ MILANO (ITALPRESS) – Sindrome premestruale: come affrontarla al meglio? Come scegliere il trattamento più adeguato alla sua gravità? Nell’ottantaquattresimo numero di Focus Salute, format di Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i benefici di agnocasto, contraccezione ormonale e – nei casi più gravi – modulatori dell’umore, in ogni caso sempre in sinergia con un costante miglioramento degli stili di vita.

