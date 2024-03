Fondazione Cariplo, Caimi “Collaborazioni per diffondere cultura”

MILANO (ITALPRESS) – "Fondazione Cariplo ha la volontà di portare la cultura dove fino

ad ora non è arrivata o è arrivata in maniera non così compiuta”. Lo ha dichiarato Giovanni Caimi, coordinatore sottocommissione arte e cultura di Fondazione Cariplo, a proposito dei nuovi bandi per la cultura. “Abbiamo l’intenzione di aprirci sempre di più alle collaborazioni

per massimizzare i possibili risultati”, aggiunge.

