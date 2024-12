Fondazione Magna Grecia, a Palermo il forum sul cybercrime

3 Dicembre 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – Il contrasto al crimine informatico, l’utilizzo dei social e le nuove dipendenze: questi i temi del primo Cybercrime Forum, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia al Loggiato San Bartolomeo a Palermo.

